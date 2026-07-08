Arts de rue Wet Side Story Saumur
jeudi 9 juillet 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Arts de rue Wet Side Story
Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-09 20:00:00
Date(s) :
2026-07-09
La salle de bain, petit lieu anodin, est pourtant, parfois, le théâtre des plus grandes pièces, des plus belles comédies musicales et des aventures les plus épiques.
On y ose tout car on est seul, on y tente tout car on est en sécurité, on invente tout car notre seul public, finalement, c’est une minuscule brosse à dents.
WET SIDE STORY, une traversée cool, mouillée où chacun, amateur de douche rapide à l’italienne ou de bain prolongé, se reconnaît forcément.
PRECISIONS HORAIRES
Jeudi 9 juillet 2026 de 19h à 20h. .
Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00
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English :
The bathroom, a small, unassuming space, is nevertheless sometimes the setting for the greatest plays, the most beautiful musicals, and the most epic adventures.
L’événement Arts de rue Wet Side Story Saumur a été mis à jour le 2026-07-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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