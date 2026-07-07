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AGENDA · Saumur

Stage mosaïque ados/adultes Saint-Lambert-des-Levées Saumur

mercredi 8 juillet 2026 · Saint-Lambert-des-Levées · Saumur

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Saint-Lambert-des-Levées
Adresse
57 bis rue du Bois Barbot
Ville
49400 Saumur
Département
Maine-et-Loire
Tarif
55 55 55

Saumur

Stage mosaïque ados/adultes

Saint-Lambert-des-Levées 57 bis rue du Bois Barbot Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-08-05

Stage mosaïque ados/adultes à partir de 15 ans.
Et si vous preniez un moment pour créer ?

Une activité artistique accessible à tous pour apprendre, créer et repartir avec une œuvre unique réalisée par vos soins !
– Découpe.
– Assemblage.
– Couleurs & créativité.
– Bonne humeur garantie.

Que vous soyez débutant ou passionné, venez découvrir le plaisir de la mosaïque dans une ambiance conviviale.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 8 juillet 2026 de 14h à 17h.

Mercredi 5 août 2026 de 9h30 à 12h30.   .

Saint-Lambert-des-Levées 57 bis rue du Bois Barbot Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 07 36 92 79  infosmerveilles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mosaic workshop for teenagers and adults aged 15 and over.

L’événement Stage mosaïque ados/adultes Saumur a été mis à jour le 2026-07-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

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