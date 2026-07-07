Stage mosaïque ados/adultes Saint-Lambert-des-Levées Saumur
mercredi 8 juillet 2026 · Saint-Lambert-des-Levées · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Stage mosaïque ados/adultes
Saint-Lambert-des-Levées 57 bis rue du Bois Barbot Saumur Maine-et-Loire
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-08-05
Stage mosaïque ados/adultes à partir de 15 ans.
Et si vous preniez un moment pour créer ?
Une activité artistique accessible à tous pour apprendre, créer et repartir avec une œuvre unique réalisée par vos soins !
– Découpe.
– Assemblage.
– Couleurs & créativité.
– Bonne humeur garantie.
Que vous soyez débutant ou passionné, venez découvrir le plaisir de la mosaïque dans une ambiance conviviale.
PRECISIONS HORAIRES
Mercredi 8 juillet 2026 de 14h à 17h.
Mercredi 5 août 2026 de 9h30 à 12h30. .
Saint-Lambert-des-Levées 57 bis rue du Bois Barbot Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 07 36 92 79 infosmerveilles@gmail.com
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English :
Mosaic workshop for teenagers and adults aged 15 and over.
L’événement Stage mosaïque ados/adultes Saumur a été mis à jour le 2026-07-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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