La visite approfondie du Cadre noir Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

La visite approfondie du Cadre noir

Saint-Hilaire-Saint-Florent 170 avenue du Cadre noir Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 46 EUR

Date :

Début : 2026-02-11

Fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-10-21 2026-10-28

Au-delà du parcours classique, cette visite fera découvrir plus particulièrement la richesse des savoir-faire du Cadre noir de Saumur, incluant notamment un passage à la maréchalerie.

Les visites guidées ne garantissent pas la présence des écuyers sur le parcours.

PRECISIONS HORAIRES

Saint-Hilaire-Saint-Florent 170 avenue du Cadre noir Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 50 60 visites.cadrenoir@ifce.fr

English :

In addition to the classic tour, this visit will showcase the wealth of expertise at the Cadre Noir de Saumur, including a visit to the farriery.

