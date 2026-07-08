Informations pratiques

Saumur

Concert The Passengers

Bagneux Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:30:00

fin : 2026-07-08 22:45:00

Date(s) :

2026-07-08

The Passengers, c’est un trio complice qui vous embarque dans un voyage musical sans frontière, de Bowie aux Rolling Stones, en passant par Bashung et Depeche Mode.

Un tourbillon pop/rock festif, un condensé des meilleures années des seventies aux nineties (et même un peu de notre époque actuelle) pour une soirée pleine d’énergie et de souvenirs à chanter ensemble.

Co-organisé avec la commune déléguée et le comité des fêtes de Bagneux.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 8 juillet 2026 de 20h30 à 22h45. .

Bagneux Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

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English :

The Passengers is a close-knit trio that takes you on a musical journey without borders, from Bowie to the Rolling Stones, with stops along the way at Bashung and Depeche Mode.

L’événement Concert The Passengers Saumur a été mis à jour le 2026-07-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME