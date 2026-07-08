Concert The Passengers Saumur
mercredi 8 juillet 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Concert The Passengers
Bagneux Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:30:00
fin : 2026-07-08 22:45:00
Date(s) :
2026-07-08
The Passengers, c’est un trio complice qui vous embarque dans un voyage musical sans frontière, de Bowie aux Rolling Stones, en passant par Bashung et Depeche Mode.
Un tourbillon pop/rock festif, un condensé des meilleures années des seventies aux nineties (et même un peu de notre époque actuelle) pour une soirée pleine d’énergie et de souvenirs à chanter ensemble.
Co-organisé avec la commune déléguée et le comité des fêtes de Bagneux.
PRECISIONS HORAIRES
Mercredi 8 juillet 2026 de 20h30 à 22h45. .
Bagneux Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00
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English :
The Passengers is a close-knit trio that takes you on a musical journey without borders, from Bowie to the Rolling Stones, with stops along the way at Bashung and Depeche Mode.
L’événement Concert The Passengers Saumur a été mis à jour le 2026-07-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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