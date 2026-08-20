Arts religieux et traditions populaires, Lycée Sainte-Marie, Saint-Chamond
samedi 19 septembre 2026 · Lycée Sainte-Marie · Saint-Chamond
Informations pratiques
Arts religieux et traditions populaires Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Lycée Sainte-Marie Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Sainte-Marie, sa chapelle et ses vitraux art déco, accueillera pour l’occasion en ses murs une extraordinaire collection d’ustensiles à usage quotidien présentée par M. Zennaf, ainsi que les travaux minutieux de nos dentellières couramiaudes.
Lycée Sainte-Marie 15 route du coin 42400 Saint Chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Sainte-Marie, sa chapelle et ses vitraux art déco, accueillera pour l’occasion en ses murs une extraordinaire collection d’ustensiles à usage quotidien présentée par M. Zennaf, ainsi que les travaux…
©Les Anciens de Sainte-Marie
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