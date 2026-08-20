Arts religieux et traditions populaires, Lycée Sainte-Marie, Saint-Chamond

Informations pratiques

Arts religieux et traditions populaires Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Lycée Sainte-Marie Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Sainte-Marie, sa chapelle et ses vitraux art déco, accueillera pour l’occasion en ses murs une extraordinaire collection d’ustensiles à usage quotidien présentée par M. Zennaf, ainsi que les travaux minutieux de nos dentellières couramiaudes.

Lycée Sainte-Marie 15 route du coin 42400 Saint Chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Sainte-Marie, sa chapelle et ses vitraux art déco, accueillera pour l’occasion en ses murs une extraordinaire collection d’ustensiles à usage quotidien présentée par M. Zennaf, ainsi que les travaux…

©Les Anciens de Sainte-Marie