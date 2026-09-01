Arvert Repair Café Jeter ? Pas question ! Local Ensemble et Solidaires Arvert

Informations pratiques

Arvert

Arvert Repair Café Jeter ? Pas question !

Local Ensemble et Solidaires Face à la Salle des Fêtes d’Arvert Arvert Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Repair Café Jeter ? Pas question !



Apportez 1 objet cassé, 1 vêtement abîmé, un petit appareil électrique en panne… Ne jetez plus !

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Local Ensemble et Solidaires Face à la Salle des Fêtes d’Arvert Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36 mairie@ville-arvert.fr

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English :

Repair Café Throwing away? No way!



Bring in 1 broken object, 1 item of damaged clothing, a small electrical appliance on the fritz… Don’t throw it away!

L’événement Arvert Repair Café Jeter ? Pas question ! Arvert a été mis à jour le 2026-09-01 par Royan Atlantique