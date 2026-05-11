Meymac

Ascension nocturne du Mont-Bessou faune sauvage

Lavaur Meymac Corrèze

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 19:15:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

L’association Animey vous invite à participer à l’ascension nocturne du Mont-Bessou.

Cette randonnée sera sur le thème faune sauvage avec Mathieu Presset.

Prévoir chaussures adaptées et lampe de poche, collation à l’arrivée. .

Lavaur Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine animeymac19@gmail.com

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English : Ascension nocturne du Mont-Bessou faune sauvage

L’événement Ascension nocturne du Mont-Bessou faune sauvage Meymac a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze