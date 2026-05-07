Meymac

Visite commentée Musée de Meymac près Bordeaux

1 Place de l’Hôtel de Ville Meymac Corrèze

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:30:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-06

L’association Les Amis de Meymac-près-Bordeaux vous propose de découvrir l’histoire des négociants en vins de Meymac près Bordeaux au travers du musée qui lui est dédié et l’histoire de la maison Gaye Bordas. Visite commentée par Marcel Parinaud, président de l’association Les Amis de Meymac près Bordeaux .

Billetterie obligatoire auprès des bureaux d’information touristique de Tourisme Haute-Corrèze (Bort les Orgues, Meymac, Neuvic et Ussel) ou en ligne sur site internet

Rendez-vous au bureau d’information touristique de Meymac .

1 Place de l’Hôtel de Ville Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr

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English : Visite commentée Musée de Meymac près Bordeaux

L’événement Visite commentée Musée de Meymac près Bordeaux Meymac a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze