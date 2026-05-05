Meymac

Visite du monastère du Jassonneix

Le Jassonneix Meymac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 15:00:00

fin : 2026-08-06 17:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-06

Visites du monastère par Marcel PARINAUD et Sœur Joëlle

Sur réservation au 07 81 63 84 42, places limitées avec une collation à l’issue. .

Le Jassonneix Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 63 84 42 contact@monasteredujassonneix.com

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English : Visite du monastère du Jassonneix

L’événement Visite du monastère du Jassonneix Meymac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze