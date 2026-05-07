Meymac

Visite commentée du Chai des Moines Larose

Sente d’Audy Meymac Corrèze

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 15:00:00

fin : 2026-08-11 17:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-11 2026-08-18

L’association Les Amis de Meymac-près-Bordeaux vous propose de découvrir l’histoire des négociants en vins de Meymac près Bordeaux au travers du chai des Moines Larose suivie d’une dégustation, par Pierre Ouzoulias, association de Meymac-près-Bordeaux.

Billetterie obligatoire auprès des bureaux d’information touristique de Tourisme Haute-Corrèze (Bort les Orgues, Meymac, Neuvic et Ussel) ou en ligne sur site internet

Rendez-vous au chai des Moines Larose .

Sente d’Audy Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr

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English : Visite commentée du Chai des Moines Larose

L’événement Visite commentée du Chai des Moines Larose Meymac a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze