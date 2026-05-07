Visite commentée du Chai des Moines Larose Meymac
Visite commentée du Chai des Moines Larose Meymac mardi 21 juillet 2026.
Meymac
Visite commentée du Chai des Moines Larose
Sente d’Audy Meymac Corrèze
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-08-11 17:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-11 2026-08-18
L’association Les Amis de Meymac-près-Bordeaux vous propose de découvrir l’histoire des négociants en vins de Meymac près Bordeaux au travers du chai des Moines Larose suivie d’une dégustation, par Pierre Ouzoulias, association de Meymac-près-Bordeaux.
Billetterie obligatoire auprès des bureaux d’information touristique de Tourisme Haute-Corrèze (Bort les Orgues, Meymac, Neuvic et Ussel) ou en ligne sur site internet
Rendez-vous au chai des Moines Larose .
Sente d’Audy Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr
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English : Visite commentée du Chai des Moines Larose
L’événement Visite commentée du Chai des Moines Larose Meymac a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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