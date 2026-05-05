Conférence Les moines de Tibhirine Micro-folie Meymac
Conférence Les moines de Tibhirine Micro-folie Meymac jeudi 23 juillet 2026.
Meymac
Conférence Les moines de Tibhirine
Micro-folie Le Jassonneix Meymac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-23 17:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Pour la 3e année, le monastère de tradition cistercienne du Jassonneix propose cet été un programme, ouverts à tous, de conférences, de concerts et de visites historiques dans la limite des places disponibles.
Les moines de Tibhirine Heureux ceux qui cherchent la Paix ; Marie Dominique Minassian, docteure en théologie et responsable du pôle de recherche les martyrs d’Algérie .
Tout public, sans réservation, échange et goûter à l’issue .
Micro-folie Le Jassonneix Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 63 84 42 contact@monasteredujassonneix.com
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English : Conférence Les moines de Tibhirine
L’événement Conférence Les moines de Tibhirine Meymac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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