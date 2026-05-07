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Visite d’estive découverte du métier de berger.e au Longeyroux Meymac

Visite d’estive découverte du métier de berger.e au Longeyroux Meymac

Visite d’estive découverte du métier de berger.e au Longeyroux Meymac jeudi 23 juillet 2026.

Ville : 19250 Meymac

Département : Corrèze

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Meymac

Visite d’estive découverte du métier de berger.e au Longeyroux

Meymac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:00:00
fin : 2026-07-23 19:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Visite d’estive : découverte du métier de berger.e au Longeyroux

Lieu de rendez-vous communiqué aux inscrit.es quelques jours avant l’évènement
Inscription obligatoire par SMS 06 66 90 54 82 maximum 30 personnes. A partir de 7 ans
Gratuit, offert par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin   .

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 90 54 82  contact@pastolimousin.fr

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English : Visite d’estive découverte du métier de berger.e au Longeyroux

L’événement Visite d’estive découverte du métier de berger.e au Longeyroux Meymac a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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