Visite d’estive découverte du métier de berger.e au Longeyroux Meymac
Visite d’estive découverte du métier de berger.e au Longeyroux Meymac jeudi 23 juillet 2026.
Meymac
Visite d’estive découverte du métier de berger.e au Longeyroux
Meymac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:00:00
fin : 2026-07-23 19:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Visite d’estive : découverte du métier de berger.e au Longeyroux
Lieu de rendez-vous communiqué aux inscrit.es quelques jours avant l’évènement
Inscription obligatoire par SMS 06 66 90 54 82 maximum 30 personnes. A partir de 7 ans
Gratuit, offert par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin .
Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 90 54 82 contact@pastolimousin.fr
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English : Visite d’estive découverte du métier de berger.e au Longeyroux
L’événement Visite d’estive découverte du métier de berger.e au Longeyroux Meymac a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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