Meymac

Visite d’estive découverte du métier de berger.e au Longeyroux

Meymac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 17:00:00

fin : 2026-07-23 19:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Visite d’estive : découverte du métier de berger.e au Longeyroux

Lieu de rendez-vous communiqué aux inscrit.es quelques jours avant l’évènement

Inscription obligatoire par SMS 06 66 90 54 82 maximum 30 personnes. A partir de 7 ans

Gratuit, offert par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin .

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 90 54 82 contact@pastolimousin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite d’estive découverte du métier de berger.e au Longeyroux

L’événement Visite d’estive découverte du métier de berger.e au Longeyroux Meymac a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze