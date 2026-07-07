Asfar Shamsi, La Barakason, Rezé

Informations pratiques

Asfar Shamsi Jeudi 11 mars 2027, 20h00 La Barakason Loire-Atlantique

De 8€ à 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-11T20:00:00+01:00 – 2027-03-11T22:30:00+01:00

Fin : 2027-03-11T20:00:00+01:00 – 2027-03-11T22:30:00+01:00

En observatrice lucide et désabusée de ce monde en tension permanente, Asfar Shamsi veut elle aussi dire les choses librement mais surtout simplement. Sans en faire un projet triste, cui cui porte le témoignage brut et sincère d’une recherche d’identité et d’équilibre. Capable d’écrire les mots d’une époque, Asfar Shamsi propose un live puissant, aussi bien rap qu’électronique. Entre l’intime et la pudeur, entre la pop et l’organique.

La Barakason 1 allée du Dauphiné, rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.lasoufflerie.org/ https://www.facebook.com/lasoufflerieReze [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/asfar-shamsi-1ere-partie/ »}] La Barakason est une salle de concert et peut accueillir 400 places debout

Libre d’être soi-même, autant que l’est Asfar Shamsi dans son EP cui cui. Après Au Revoir Février et Le Dilemme du Hérisson, elle compte une nouvelle fois ne rien faire pour s’enfermer dans une cage.

pedrosummer