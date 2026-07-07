Asfar Shamsi, La Barakason, Rezé
jeudi 11 mars 2027 · La Barakason · Rezé
Informations pratiques
Asfar Shamsi Jeudi 11 mars 2027, 20h00 La Barakason Loire-Atlantique
De 8€ à 18€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-11T20:00:00+01:00 – 2027-03-11T22:30:00+01:00
Fin : 2027-03-11T20:00:00+01:00 – 2027-03-11T22:30:00+01:00
En observatrice lucide et désabusée de ce monde en tension permanente, Asfar Shamsi veut elle aussi dire les choses librement mais surtout simplement. Sans en faire un projet triste, cui cui porte le témoignage brut et sincère d’une recherche d’identité et d’équilibre. Capable d’écrire les mots d’une époque, Asfar Shamsi propose un live puissant, aussi bien rap qu’électronique. Entre l’intime et la pudeur, entre la pop et l’organique.
La Barakason 1 allée du Dauphiné, rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.lasoufflerie.org/ https://www.facebook.com/lasoufflerieReze [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/asfar-shamsi-1ere-partie/ »}] La Barakason est une salle de concert et peut accueillir 400 places debout
Libre d’être soi-même, autant que l’est Asfar Shamsi dans son EP cui cui. Après Au Revoir Février et Le Dilemme du Hérisson, elle compte une nouvelle fois ne rien faire pour s’enfermer dans une cage.
pedrosummer
À voir aussi à Reze (Loire-Atlantique)
- A venir : Exposition Maternités : archéologie de la figure maternelle Chronographe (Le) Rezé 21 juillet 2026
- Dans la peau d’un bâtisseur romain Chronographe (Le) Rezé 24 juillet 2026
- Visite guidée du site archéologique Chronographe (Le) Rezé 26 juillet 2026
- SHUTDOWN + INSURGENT + FRONTSTAB Cold Crash – Brasserie nautile Rezé 31 juillet 2026
- SHUTDOWN + INSURGENT + FRONTSTAB, Cold Crash – Brasserie nautile, Rezé 31 juillet 2026