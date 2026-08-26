Ashen + Aurore Les Abattoirs Scène de Musiques Actuelles Bourgoin-Jallieu

jeudi 3 décembre 2026 · Les Abattoirs Scène de Musiques Actuelles · Bourgoin-Jallieu

Informations pratiques

Bourgoin-Jallieu

Ashen + Aurore

Les Abattoirs Scène de Musiques Actuelles 18 Route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu Isère

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 20:00:00

fin : 2026-12-03 00:00:00

Date(s) :

2026-12-03

Voici un plateau métal Paris-Marseille!

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Les Abattoirs Scène de Musiques Actuelles 18 Route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 19 14 20 billetterie@lesabattoirs.fr

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English :

Here’s a Paris-Marseille metal tray!

L’événement Ashen + Aurore Bourgoin-Jallieu a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère