Assassin L’Oasis Le Mans
Assassin L’Oasis Le Mans samedi 6 février 2027.
Le Mans
Assassin
L’Oasis Avenue Félix Geneslay Le Mans Sarthe
Tarif : 27 – 27 – 34 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-06 20:00:00
fin : 2027-02-06
Date(s) :
2027-02-06
Assassin est un groupe mythique de hip-hop franc¸ais, fonde´ a` Paris au milieu des anne´es 1980, emmene´ par son leader charismatique Rockin’ Squat, figure majeure du rap engage´ en France. Pre´curseur d’un hip-hop conscient et libre, le groupe s’impose de`s ses de´buts par une parole sans compromis, des textes engage´s et une liberte´ artistique hors normes.
Assassin est le premier groupe de rap franc¸ais a` de´crocher un disque d’or en totale inde´pendance en produisant et diffusant sa musique via son propre label, Assassin Productions. Le groupe devient alors une re´fe´rence incontournable et une influence majeure de cette culture en France et a` l’international. Avec plus d’un million d’albums vendus et des titres devenus cultes, Assassin a influence´ plusieurs ge´ne´rations d’artistes.
En 2026, le groupe signe son grand retour avec un nouvel album et une tourne´e, fide`le a` son ADN militant, cre´atif et a` son exigence artistique. L’Odysse´e suit son cours et rien ne l’arre^te ! .
L’Oasis Avenue Félix Geneslay Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr
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L’événement Assassin Le Mans a été mis à jour le 2026-05-22 par CDT72
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