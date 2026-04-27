Assemblée des luttes de l’Orne Alençon
Assemblée des luttes de l’Orne Alençon samedi 9 mai 2026.
Alençon
Assemblée des luttes de l’Orne
41 chemin des Châtelets Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-10 15:00:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-10
Il y a quelque chose qui germe dans l’Orne ! L’Assemblée des Luttes de l’Orne (ALO), c’est la construction de liens entre militant·es et entre orgas à travers nos territoires ruraux et distants, c’est une dynamique d’entraide et de mutualisation de nos ressources matérielles, pratiques et humaines.
Les plénières et les ateliers de cette troisième édition de l’ALO, qui se tiendra à Chapêlmêle, seront sous le signe de l’intelligence collective facilitation des assemblées et réunions, prises de parole, élaboration collective, etc…
Cette rencontre est ouverte à tous.tes celleux qui se battent pour nos droits dans l’Orne luttes locales, sociales, paysannes, syndicales, écologistes, féministes, queer, antiracistes, décoloniales et antifascistes.
Le samedi soir laissera place à une fête de soutien aux inculpé·es de Val-de-Reuil (voir ci-dessous).
Participation à prix libre au weekend, repas et hébergement sur place. Accessible aux PMR.
Pour s’inscrire https://cryptpad.fr/form/#/2/form/viewg3CoMfaFTUY24JufnXc5xnNpn2Tivv169OUHJx1Ajg/ .
41 chemin des Châtelets Alençon 61000 Orne Normandie chapelmele@gmail.com
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English : Assemblée des luttes de l’Orne
L’événement Assemblée des luttes de l’Orne Alençon a été mis à jour le 2026-04-27 par OT CUA ALENCON
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