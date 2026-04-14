Jeu : Courbet dans le détail, Parc des promenades, Alençon

Jeu : Courbet dans le détail 5 – 7 juin Parc des promenades Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T08:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T22:00:00+02:00

Retrouvez sur les grilles du parc des Promenades l’installation Courbet dans le détail : 10 panneaux montrant des détails d’œuvres qui seront présentées au musée dans l’exposition Gustave Courbet. Une nature engagée (7 juillet 2026 -3 janvier 2027). Chaque panneau vous invite à jouer avec l’histoire de l’artiste, et grâce à différents indices, retrouvez le mot mystère. Si c’est le bon, rendez-vous sur le stand des Service Espaces Verts et Urbanisme de la Communauté Urbaine d’Alençon : une surprise vous attend !

A noter : Courbet dans le détail reste visible au parc des Promenades jusqu’à la fin du mois de juin, avant d’investir la Station de Trail du Massif d’Ecouves.

Parc des promenades Rue Balzac, 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie http://www.ville-alencon.fr Jardin d’inspiration à la française restauré en 2001.

Retrouvez sur les grilles du parc des Promenades l’installation _Courbet dans le détail_ : 10 panneaux montrant des détails d’œuvres qui seront présentées au musée dans l’exposition _Gustave Courbet.…

© Commenchal David