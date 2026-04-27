Alençon

Rendez-vous aux jardins Edition 2026

Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

23e édition des Rendez-vous aux jardins les vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin 2026, le ministère de la Culture vous donne rendez-vous dans plus de 2 800 parcs et jardins en Europe. De nombreux professionnels partageront leur passion des jardins et leur savoir-faire.

Thème 2026 la vue

Après Les cinq sens au jardin en 2024, le ministère de la Culture a décidé de retenir l’un d’entre eux la vue comme thème pour cette année. .

Alençon 61000 Orne Normandie

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English : Rendez-vous aux jardins Edition 2026

L’événement Rendez-vous aux jardins Edition 2026 Alençon a été mis à jour le 2026-04-24 par Orne Tourisme