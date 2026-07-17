Informations pratiques

Obernai

Assemblée générale des Amis de la Léonardsau

Rue de Dietrich Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-07 14:00:00

fin : 2026-11-07 17:30:00

Date(s) :

2026-11-07

Assemblée générale statutaire et conférence de Nicolas Stoskopf sur Le Cercle de Saint-Léonard .

Assemblée générale statutaire et conférence de Nicolas Stoskopf sur Le Cercle de Saint-Léonard .

Le Cercle de Saint-Léonard, rassemblant des peintres, sculpteurs, musiciens, poètes et amateurs d’art est connu comme étant à l’origine d’une renaissance voire d’une révolution artistique et culturelle en Alsace au tournant des XIXe et XXe siècles. .

Rue de Dietrich Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est fjung@wanadoo.fr

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English :

Statutory General Assembly and lecture by Nicolas Stoskopf on The Circle of Saint-Léonard.

L’événement Assemblée générale des Amis de la Léonardsau Obernai a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme d’Obernai