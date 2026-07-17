Assemblée générale des Amis de la Léonardsau Obernai
samedi 7 novembre 2026 · Obernai
Informations pratiques
Obernai
Assemblée générale des Amis de la Léonardsau
Rue de Dietrich Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-07 14:00:00
fin : 2026-11-07 17:30:00
Date(s) :
2026-11-07
Assemblée générale statutaire et conférence de Nicolas Stoskopf sur Le Cercle de Saint-Léonard .
Assemblée générale statutaire et conférence de Nicolas Stoskopf sur Le Cercle de Saint-Léonard .
Le Cercle de Saint-Léonard, rassemblant des peintres, sculpteurs, musiciens, poètes et amateurs d’art est connu comme étant à l’origine d’une renaissance voire d’une révolution artistique et culturelle en Alsace au tournant des XIXe et XXe siècles. .
Rue de Dietrich Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est fjung@wanadoo.fr
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English :
Statutory General Assembly and lecture by Nicolas Stoskopf on The Circle of Saint-Léonard.
L’événement Assemblée générale des Amis de la Léonardsau Obernai a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme d’Obernai
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