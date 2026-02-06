ASSEMBLEE GENERALE FEDERATION FRANCAISE DES GEIQ Montpellier

ASSEMBLEE GENERALE FEDERATION FRANCAISE DES GEIQ

ASSEMBLEE GENERALE FEDERATION FRANCAISE DES GEIQ Montpellier jeudi 17 septembre 2026.

ASSEMBLEE GENERALE FEDERATION FRANCAISE DES GEIQ

Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-09-17

ASSEMBLEE GENERALE FEDERATION FRANCAISE DES GEIQ
  .

Montpellier 34000 Hérault Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

GENERAL MEETING FEDERATION FRANCAISE DES GEIQ

L’événement ASSEMBLEE GENERALE FEDERATION FRANCAISE DES GEIQ Montpellier a été mis à jour le 2026-02-02 par 34 OT MONTPELLIER