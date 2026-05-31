Assemblée Générale Ordinaire de la MAV PACA, Ordre des architectes PACA, Marseille

Assemblée Générale Ordinaire de la MAV PACA Mardi 23 juin, 18h30 Ordre des architectes PACA Bouches-du-Rhône

adhésion 2025 obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-23T18:30:00+02:00 – 2026-06-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-23T18:30:00+02:00 – 2026-06-23T20:30:00+02:00

mardi 23 juin 2026 à 18h30

Vous souhaitez participer aux projets de la MAV PACA? Adhérer et assister à l’AGO pour contribuer aux projets à venir de l’association !

>>> ADHESION ici (20€)

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A l’ordre du jour :

. rapport des activités 2025 par le Conseil d’Administration et bilan la situation morale de l’association par le Président

. rapport financier 2025 du Trésorier et du comptable

. Modification des montants d’adhésion pour 2027

. questions diverses : projets à venir

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INFOS PRATIQUES

date à venir

à l’Ordre des architectes PACA – 12 Bd T. Thurner 13006 Marseille

+ d’info sur l’AGO : contact@mavpaca.fr

Vous êtes adhérents mais ne pouvez pas assister à l’AGO en présentiel? Envoyez nous un pouvoir à contact@mavpaca.fr (modèle de document ici)

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Réunion de tous les adhérents à jour de leur cotisation 2026

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