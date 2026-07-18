Assemblée Générale ouverte à Tous Espace Animation Les Houches
jeudi 13 août 2026 · Espace Animation · Les Houches
Informations pratiques
Les Houches
Assemblée Générale ouverte à Tous
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 17:00:00
fin : 2026-08-13 20:00:00
Date(s) :
2026-08-13
L’Association LES AMIS DES HOUCHES vous invite à son Assemblée Générale annuelle OUVERTE A TOUS. C’est l’occasion d’informer sur le vie associative et de débattre sur la vie locale, d’échanger avec M le Maire, et de clôturer par un pot convivial.
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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 82 71 33 amisdeshouches74@gmal.fr
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English :
The LES AMIS DES HOUCHES Association invites you to its Annual General Meeting, which is OPEN TO ALL. This is an opportunity to learn about the association’s activities, discuss local issues, talk with the mayor, and wrap up the event with a friendly get-together.
L’événement Assemblée Générale ouverte à Tous Les Houches a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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