Ciné plein air Sur un fil Le lac des Chavants Les Houches

Les Houches

Ciné plein air Sur un fil

Le lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 21:45:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Sur un fil de Reda Kateb avec Aloïse Sauvage, Philippe Rebbot, Jean-Philippe Buzaud 1h56min Comédie dramatique

.

Le lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@leshouches.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sur un fil by Reda Kateb with Aloïse Sauvage, Philippe Rebbot, Jean-Philippe Buzaud 1h56min Comedy drama

L’événement Ciné plein air Sur un fil Les Houches a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc