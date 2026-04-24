Ciné plein air Sur un fil Le lac des Chavants Les Houches
Ciné plein air Sur un fil Le lac des Chavants Les Houches lundi 20 juillet 2026.
Les Houches
Ciné plein air Sur un fil
Le lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 21:45:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Sur un fil de Reda Kateb avec Aloïse Sauvage, Philippe Rebbot, Jean-Philippe Buzaud 1h56min Comédie dramatique
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Le lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@leshouches.com
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English :
Sur un fil by Reda Kateb with Aloïse Sauvage, Philippe Rebbot, Jean-Philippe Buzaud 1h56min Comedy drama
L’événement Ciné plein air Sur un fil Les Houches a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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