Spectacle en famille L’escamoteur Lac des Chavants Les Houches
Spectacle en famille L’escamoteur Lac des Chavants Les Houches mardi 21 juillet 2026.
Les Houches
Spectacle en famille L’escamoteur
Lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
L’escamoteur par le Cie Zinzoline L’illusionnisme est vieux comme le mensonge, et le mensonge est vieux comme le monde ! Spectacle tout public à partir de 6 ans
.
Lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes info@leshouches.com
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English :
L?escamoteur by Cie Zinzoline Illusionism is as old as lies, and lies are as old as the world! Show for all ages 6 and up
L’événement Spectacle en famille L’escamoteur Les Houches a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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