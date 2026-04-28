Spectacle en famille L’escamoteur Lac des Chavants Les Houches

Les Houches

Spectacle en famille L’escamoteur

Lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

L’escamoteur par le Cie Zinzoline L’illusionnisme est vieux comme le mensonge, et le mensonge est vieux comme le monde ! Spectacle tout public à partir de 6 ans

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Lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes info@leshouches.com

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English :

L?escamoteur by Cie Zinzoline Illusionism is as old as lies, and lies are as old as the world! Show for all ages 6 and up

L’événement Spectacle en famille L’escamoteur Les Houches a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc