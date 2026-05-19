Les Houches

Spectacle Les aigles du Léman

Top Prarion Les Houches Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 11:30:00

fin : 2026-07-19 16:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Découvrez l’art de la fauconnerie et une proximité inédite avec les rapaces. Le grand frisson au passage d’un aigle au-dessus de votre tête ! Un spectacle grandiose en pleine nature.

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Top Prarion Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 42 65

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English :

Discover the art of falconry and get up close and personal with birds of prey. Experience the thrill of an eagle flying overhead! A grandiose show in the heart of nature.

L’événement Spectacle Les aigles du Léman Les Houches a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc