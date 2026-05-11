Concert Cosmojazz Festival Frédéric Soulard | GET HIGH Lac des Chavants Les Houches

Les Houches

Concert Cosmojazz Festival Frédéric Soulard | GET HIGH

Lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Frédéric Soulard »Get High »

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Lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes info@cosmojazzfestival.com

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Frédéric Soulard »Get High

L’événement Concert Cosmojazz Festival Frédéric Soulard | GET HIGH Les Houches a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc