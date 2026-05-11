Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Cosmojazz Festival Frédéric Soulard | GET HIGH Lac des Chavants Les Houches

Concert Cosmojazz Festival Frédéric Soulard | GET HIGH Lac des Chavants Les Houches mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Lac des Chavants

Adresse : 148 allée des dilligences

Ville : 74310 Les Houches

Département : Haute-Savoie

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Tarif :

Les Houches

Concert Cosmojazz Festival Frédéric Soulard | GET HIGH

Lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Frédéric Soulard  »Get High »
  .

Lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes   info@cosmojazzfestival.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Frédéric Soulard  »Get High

L’événement Concert Cosmojazz Festival Frédéric Soulard | GET HIGH Les Houches a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

À voir aussi à Les Houches (Haute-Savoie)