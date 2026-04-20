Assemblée generale Rencontre et Culture Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes
Assemblée generale Rencontre et Culture Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes samedi 30 mai 2026.
Assemblée generale Rencontre et Culture Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes Samedi 30 mai, 09h30 Ille-et-Vilaine
Comme chaque année, l’association Rencontre et Culture a le plaisir de vous inviter à son assemblée générale, ouverte à tous et toutes !
Assemblée générale 2026
SAMEDI 30 MAI à 9h30
Repas de midi à 6 euro sur inscription
Comme chaque année, l’association Rencontre et Culture a le plaisir de vous inviter à son assemblée générale, ouverte à tous et toutes !
L’AG est le moment ou faire le bilan de l’année passée et échanger sur les perspectives à venir !
C’est également l’occasion d’échanger sur le projet associatif et de renouveler les instances de gouvernances !
Pour clôturer cette matinée, un pot de convivialité et un repas (à 6 €) est proposé à l’ensemble des adhérent-e-s, uniquement sur inscription à l’accueil de la MQV !
Au plaisir de vous retrouver pour ce temps fort de l’association Rencontre et Culture.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-30T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-30T12:30:00.000+02:00
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Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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