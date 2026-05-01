Association de bienfaiteurs Salle des fêtes Moux-en-Morvan

Moux-en-Morvan

Association de bienfaiteurs

Salle des fêtes Le Bourg Moux-en-Morvan Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16 22:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-17

Association de bienfaiteurs à la salle des fêtes de Moux en Morvan par la troupe de théâtre de Moux. Chômeur, et sur le point d’être expulsé, Marco décide de braquer la banque dont le directeur lui a refusé un prêt. Mais voilà, rien ne se passera comme il l’avait prévu, et la situation va prendre une tournure pour le moins inhabituelle… .

Salle des fêtes Le Bourg Moux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 45 05 31 18

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English : Association de bienfaiteurs

L’événement Association de bienfaiteurs Moux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs