Association de bienfaiteurs Salle des fêtes Moux-en-Morvan
Association de bienfaiteurs Salle des fêtes Moux-en-Morvan samedi 16 mai 2026.
Moux-en-Morvan
Association de bienfaiteurs
Salle des fêtes Le Bourg Moux-en-Morvan Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16 22:00:00
Date(s) :
2026-05-16 2026-05-17
Association de bienfaiteurs à la salle des fêtes de Moux en Morvan par la troupe de théâtre de Moux. Chômeur, et sur le point d’être expulsé, Marco décide de braquer la banque dont le directeur lui a refusé un prêt. Mais voilà, rien ne se passera comme il l’avait prévu, et la situation va prendre une tournure pour le moins inhabituelle… .
Salle des fêtes Le Bourg Moux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 45 05 31 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Association de bienfaiteurs
L’événement Association de bienfaiteurs Moux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
À voir aussi à Moux-en-Morvan (Nièvre)
- Week-End Randonnée & Bivouac Accompagnée en Groupe en Morvan Moux-en-Morvan 13 juin 2026
- Moulin de Chazelle, avec sa roue et petite centrale hydraulique en autoconsommation, Moulin de Chazelle, Moux-en-Morvan 27 juin 2026
- Stage Gospel, Nature et Bien-être En maison d’hôtes Moux-en-Morvan 3 août 2026
- Festival Radaboom Moux-en-Morvan 7 août 2026