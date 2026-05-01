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Association de bienfaiteurs Salle des fêtes Moux-en-Morvan

Association de bienfaiteurs Salle des fêtes Moux-en-Morvan

Association de bienfaiteurs Salle des fêtes Moux-en-Morvan samedi 16 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Le Bourg

Ville : 58230 Moux-en-Morvan

Département : Nièvre

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 5 5 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Moux-en-Morvan

Association de bienfaiteurs

Salle des fêtes Le Bourg Moux-en-Morvan Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16 22:00:00

Date(s) :
2026-05-16 2026-05-17

Association de bienfaiteurs à la salle des fêtes de Moux en Morvan par la troupe de théâtre de Moux. Chômeur, et sur le point d’être expulsé, Marco décide de braquer la banque dont le directeur lui a refusé un prêt. Mais voilà, rien ne se passera comme il l’avait prévu, et la situation va prendre une tournure pour le moins inhabituelle…   .

Salle des fêtes Le Bourg Moux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 45 05 31 18 

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English : Association de bienfaiteurs

L’événement Association de bienfaiteurs Moux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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