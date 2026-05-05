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Moulin de Chazelle, avec sa roue et petite centrale hydraulique en autoconsommation, Moulin de Chazelle, Moux-en-Morvan

Moulin de Chazelle, avec sa roue et petite centrale hydraulique en autoconsommation, Moulin de Chazelle, Moux-en-Morvan

Moulin de Chazelle, avec sa roue et petite centrale hydraulique en autoconsommation, Moulin de Chazelle, Moux-en-Morvan samedi 27 juin 2026.

Lieu : Moulin de Chazelle

Adresse : 31 route du Ternin, 58230 Moux-en-Morvan

Ville : 58230 Moux-en-Morvan

Département : Nièvre

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Entrée libre, visites guidées

Moulin de Chazelle, avec sa roue et petite centrale hydraulique en autoconsommation 27 et 28 juin Moulin de Chazelle Nièvre

Entrée libre, visites guidées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Visites libres et guidées au moulin de Chazelle à Moux-en-Morvan, avec sa petite centrale d’hydroélectricité par roue à augets.
https://ammn.info/moulins/moulin-de-chazelle/

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Visites libres et guidées au moulin de Chazelle à Moux-en-Morvan Moulin à eau Hydroélectricité

Kristin Grossouw

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