Week-End Randonnée & Bivouac Accompagnée en Groupe en Morvan Moux-en-Morvan samedi 13 juin 2026.
Parking du lac des Settons Moux-en-Morvan Nièvre
Tarif : 115 – 115 – 134 EUR
Début : 2026-06-13 08:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
2026-06-13
Week-End Randonnée Accompagnée d’un Guide 2 jours avec 1 nuit en bivouac aux alentours du Lac des Settons
– 2 journées entières et 1 nuit en bivouac dans le Morvan
– Accompagnement d’un Guide local expérimenté & Diplômé
– 22km de marche et 400m de dénivelé en moyenne par jour
Réservation Obligatoire sur le site internet.
Départ 9h du parking du Lac des Settons
Arrivée Dernier jour 17h au parking du Lac des Settons
Niveau de difficulté 2/4
Pour qui est fait ce stage ? Pour des personnes de plus de 18 ans en bonne forme physique, capable de marcher avec un sac en autonomie. Ou des mineurs de plus de 14 ans accompagné de leur parent.
Groupe 8 participants max
Matériel nécessaire 3 repas tirés du sac, collations, 2-3L d’eau (en fonction de la météo), sac à dos, tente, duvet, matelas, chaussures adaptées, et tout votre équipement de randonnée,
Location de matériel pour la sortie sur demande tente, matelas, duvet, réchaud à gaz, sac à dos 50L
Assurance Garantie Annulation disponible.
Possibilité de Privatiser une date ou de co-créer votre évènement personnalisé.
Le Morvan est une petite montagne boisée de Bourgogne culminant à 901 mètre d’altitude et située à seulement 2 heures de route de Paris et de Lyon. Venez découvrir ses montagnes, ses forêts, ses rivières et ses magnifiques lacs ! .
Parking du lac des Settons Moux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté lebanquierrandonneur@gmail.com
