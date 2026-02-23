Week-End Randonnée & Bivouac Accompagnée en Groupe en Morvan Moux-en-Morvan

Week-End Randonnée & Bivouac Accompagnée en Groupe en Morvan

Parking du lac des Settons Moux-en-Morvan Nièvre

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

2026-06-13

Week-End Randonnée Accompagnée d’un Guide 2 jours avec 1 nuit en bivouac aux alentours du Lac des Settons

– 2 journées entières et 1 nuit en bivouac dans le Morvan

– Accompagnement d’un Guide local expérimenté & Diplômé

– 22km de marche et 400m de dénivelé en moyenne par jour

Réservation Obligatoire sur le site internet.

Départ 9h du parking du Lac des Settons

Arrivée Dernier jour 17h au parking du Lac des Settons

Niveau de difficulté 2/4

Pour qui est fait ce stage ? Pour des personnes de plus de 18 ans en bonne forme physique, capable de marcher avec un sac en autonomie. Ou des mineurs de plus de 14 ans accompagné de leur parent.

Groupe 8 participants max

Matériel nécessaire 3 repas tirés du sac, collations, 2-3L d’eau (en fonction de la météo), sac à dos, tente, duvet, matelas, chaussures adaptées, et tout votre équipement de randonnée,

Location de matériel pour la sortie sur demande tente, matelas, duvet, réchaud à gaz, sac à dos 50L

Assurance Garantie Annulation disponible.

Possibilité de Privatiser une date ou de co-créer votre évènement personnalisé.

Le Morvan est une petite montagne boisée de Bourgogne culminant à 901 mètre d’altitude et située à seulement 2 heures de route de Paris et de Lyon. Venez découvrir ses montagnes, ses forêts, ses rivières et ses magnifiques lacs ! .

