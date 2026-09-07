Association Ferronord – Modélisme ferroviaire, Ecole Pierre Brossolette, Tourcoing

Informations pratiques

Association Ferronord – Modélisme ferroviaire 19 et 20 septembre Ecole Pierre Brossolette Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

« Faire revivre le patrimoine ferroviaire par le modélisme »

Par l’association Ferronord

Découverte de différents réseaux miniatures animés représentant le passé ferroviaire et d’une maquette de la gare de Tourcoing. Expositions de différents objets emblématiques de l’ancienne gare des Francs et de matériel miniature (locomotives, voitures voyageurs, wagons marchandises)

Samedi de 13h30 à 18h

Dimanche de 10h à 12h et de 13h30 à 17h00

Sans réservation

Ecole Pierre Brossolette, Accès par la cour de l’école, rue du Brun Pain

Ecole Pierre Brossolette Place De Lattre de Tassigny 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France

« Faire revivre le patrimoine ferroviaire par le modélisme »

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