Association Mille pattes Vente de livres Bas-en-Basset
samedi 3 octobre 2026 · Bas-en-Basset
Informations pratiques
Bas-en-Basset
Association Mille pattes Vente de livres
Salle municipale Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-03
L’association mille pattes de Bas en Basset vous donne rendez vous pour sa vente de livres à tout petit prix de 0.50€ à 2 €
.
Salle municipale Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 21 14 61 millepattes43@gmail.com
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English :
The association mille pattes de Bas en Basset invites you to its book sale at very low prices from 0.50? to 2?
L’événement Association Mille pattes Vente de livres Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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