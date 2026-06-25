Astrat • Carlo Cerato Théâtre de Cusset Cusset
vendredi 13 novembre 2026 · Théâtre de Cusset · Cusset
Informations pratiques
Cusset
Astrat • Carlo Cerato
Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:00:00
fin : 2026-11-13 21:00:00
Date(s) :
2026-11-13
Après avoir marqué le public du Théâtre de Cusset avec Llabyellov, Carlo Cerato revient présenter les premiers contours de sa nouvelle création, Astrat, dans le cadre de La Nuit du Cirque 2026.
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Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr
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English :
After wowing audiences at the Théâtre de Cusset with *Llabyellov*, Carlo Cerato returns to present the first glimpses of his new production, *Astrat*, as part of *La Nuit du Cirque 2026*.
L’événement Astrat • Carlo Cerato Cusset a été mis à jour le 2026-08-31 par Vichy Destinations
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