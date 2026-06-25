Astrat • Carlo Cerato Théâtre de Cusset Cusset

Informations pratiques

Cusset

Astrat • Carlo Cerato

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:00:00

fin : 2026-11-13 21:00:00

Date(s) :

2026-11-13

Après avoir marqué le public du Théâtre de Cusset avec Llabyellov, Carlo Cerato revient présenter les premiers contours de sa nouvelle création, Astrat, dans le cadre de La Nuit du Cirque 2026.

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Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

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English :

After wowing audiences at the Théâtre de Cusset with *Llabyellov*, Carlo Cerato returns to present the first glimpses of his new production, *Astrat*, as part of *La Nuit du Cirque 2026*.

L’événement Astrat • Carlo Cerato Cusset a été mis à jour le 2026-08-31 par Vichy Destinations