Fête du sport et des associations Maison des Sports Cusset

Cusset

Fête du sport et des associations

Maison des Sports 42 avenue de l’Europe Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

La rentrée démarre en beauté avec la fête du sport et des associations ! À la Maison des Sports, venez rencontrer les associations cussétoises et découvrir toute la richesse du tissu local.

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Maison des Sports 42 avenue de l’Europe Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr

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English :

The new school year gets off to a great start with the Fête du Sport et des Associations! Come and meet Cusset’s associations at the Maison des Sports, and discover the richness of the local fabric.

L’événement Fête du sport et des associations Cusset a été mis à jour le 2026-04-21 par Vichy Destinations