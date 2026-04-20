Concert • Soul Food Thé Cosi Cusset
Concert • Soul Food Thé Cosi Cusset samedi 5 septembre 2026.
Cusset
Concert • Soul Food
Thé Cosi 11 rue Saturnin Arloing Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 19:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Le Thé Cosi invite le groupe vichyssois Soul Food pour une rentrée musicale haut en couleur le samedi 5 septembre.
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Thé Cosi 11 rue Saturnin Arloing Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 94 74 57 thecosi.cusset@gmail.com
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English :
Le Thé Cosi invites Vichy band Soul Food for a colorful musical return on Saturday September 5.
L’événement Concert • Soul Food Cusset a été mis à jour le 2026-04-20 par Vichy Destinations
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