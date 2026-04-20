Apéros-Concerts de Cusset • Douce Ambiance Swing Trio L’impro une cuisine d’instinct Cusset

Cusset

Apéros-Concerts de Cusset • Douce Ambiance Swing Trio

L’impro une cuisine d’instinct 19 cours Lafayette Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16 21:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Du 18 juin au 30 juillet, la musique s’invitera sur les terrasses des bars et restaurants cussétois pour des afterworks musicaux.

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L’impro une cuisine d’instinct 19 cours Lafayette Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 96 33 92 limpro.une.cuisine.dinstinct@gmail.com

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English :

From June 18 to July 30, music will take over the terraces of Cusset?s bars and restaurants for musical afterworks.

L’événement Apéros-Concerts de Cusset • Douce Ambiance Swing Trio Cusset a été mis à jour le 2026-04-20 par Vichy Destinations