Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Astrée – CinéScience – L’écho des glaciers, Transitions dans les Andes, Le Forum, Matha

Astrée – CinéScience – L’écho des glaciers, Transitions dans les Andes, Le Forum, Matha

Astrée – CinéScience – L’écho des glaciers, Transitions dans les Andes, Le Forum, Matha jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Le Forum

Adresse : 28, place du Forum, Chambéry

Ville : 17160 Matha

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Astrée – CinéScience – L’écho des glaciers, Transitions dans les Andes Jeudi 23 avril, 20h30 Le Forum Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T20:30:00+02:00 – 2026-04-23T23:30:00+02:00
Fin : 2026-04-23T20:30:00+02:00 – 2026-04-23T23:30:00+02:00

L’écho des glaciers, Transitions dans les Andes – CinéScience

Le Forum 28, place du Forum, Chambéry Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Événement Le Forum Astrée – CinéScience – L’écho des glaciers

À voir aussi à Matha (Charente-Maritime)