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Forum – Projection du Sel de la terre, Le Forum, Matha

Forum – Projection du Sel de la terre, Le Forum, Matha

Forum – Projection du Sel de la terre, Le Forum, Matha mardi 21 avril 2026.

Lieu : Le Forum

Adresse : 28, place du Forum, Chambéry

Ville : 17160 Matha

Département : Charente-Maritime

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Forum – Projection du Sel de la terre Mardi 21 avril, 19h00 Le Forum Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T19:00:00+02:00 – 2026-04-21T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-21T19:00:00+02:00 – 2026-04-21T22:00:00+02:00

Le sel de la terre

Le Forum 28, place du Forum, Chambéry Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Événement Le Forum Forum – Projection du Sel de la terre

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