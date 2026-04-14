Forum – Projection du Sel de la terre, Le Forum, Matha

Forum – Projection du Sel de la terre Mardi 21 avril, 19h00 Le Forum Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T19:00:00+02:00 – 2026-04-21T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-21T19:00:00+02:00 – 2026-04-21T22:00:00+02:00

Le sel de la terre

Le Forum 28, place du Forum, Chambéry Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Événement Le Forum Forum – Projection du Sel de la terre