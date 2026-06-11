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Astro vacances Planetarium Mailly-le-Château

Astro vacances Planetarium Mailly-le-Château mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Planetarium

Adresse : 17 Rue du Beauvais

Ville : 89660 Mailly-le-Château

Département : Yonne

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Autres Tarifs

Mailly-le-Château

Astro vacances

Planetarium 17 Rue du Beauvais Mailly-le-Château Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-19 2026-08-26

Profitez des vacances pour venir avec vos enfants ou petits enfants au planétarium de Mailly le Château !
Au programme
– une activité, fabrication de fusée à eau (durée 1 heure)
– une séance de planétarium (durée 1 heure)
Age minimum conseillé 5 ans
Tout enfant doit être accompagné au minimum d’un adulte.   .

Planetarium 17 Rue du Beauvais Mailly-le-Château 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Astro vacances

L’événement Astro vacances Mailly-le-Château a été mis à jour le 2026-06-11 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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