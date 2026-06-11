Astro vacances Planetarium Mailly-le-Château
Astro vacances Planetarium Mailly-le-Château mercredi 8 juillet 2026.
Mailly-le-Château
Astro vacances
Planetarium 17 Rue du Beauvais Mailly-le-Château Yonne
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-08-26 16:30:00
Date(s) :
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Profitez des vacances pour venir avec vos enfants ou petits enfants au planétarium de Mailly le Château !
Au programme
– une activité, fabrication de fusée à eau (durée 1 heure)
– une séance de planétarium (durée 1 heure)
Age minimum conseillé 5 ans
Tout enfant doit être accompagné au minimum d’un adulte. .
Planetarium 17 Rue du Beauvais Mailly-le-Château 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Astro vacances
L’événement Astro vacances Mailly-le-Château a été mis à jour le 2026-06-11 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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