Un aprem au Planétarium Rue du Beauvais Mailly-le-Château mardi 7 juillet 2026.

Mailly-le-Château

Un aprem au Planétarium

Rue du Beauvais Espace Naturel du Beauvais Mailly-le-Château Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-07-27 16:30:00

Date(s) :

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Venez découvrir notre planétarium et le monde de l’astronomie à travers une séance d’une heure sur un thème spécifique, puis plongez en immersion totale grâce à nos casques de réalité virtuelle !

Âge conseillé 10 ans minimum.

Durée 2 heures. .

Rue du Beauvais Espace Naturel du Beauvais Mailly-le-Château 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Un aprem au Planétarium

L’événement Un aprem au Planétarium Mailly-le-Château a été mis à jour le 2026-06-11 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)