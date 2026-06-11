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Un aprem au Planétarium Rue du Beauvais Mailly-le-Château

Un aprem au Planétarium Rue du Beauvais Mailly-le-Château mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Rue du Beauvais

Adresse : Espace Naturel du Beauvais

Ville : 89660 Mailly-le-Château

Département : Yonne

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Autres Tarifs

Mailly-le-Château

Un aprem au Planétarium

Rue du Beauvais Espace Naturel du Beauvais Mailly-le-Château Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-07-27 16:30:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-13 2026-07-21 2026-07-27 2026-08-18 2026-08-25

Venez découvrir notre planétarium et le monde de l’astronomie à travers une séance d’une heure sur un thème spécifique, puis plongez en immersion totale grâce à nos casques de réalité virtuelle !
Âge conseillé 10 ans minimum.
Durée 2 heures.   .

Rue du Beauvais Espace Naturel du Beauvais Mailly-le-Château 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Un aprem au Planétarium

L’événement Un aprem au Planétarium Mailly-le-Château a été mis à jour le 2026-06-11 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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