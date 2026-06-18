Spectacle Des Hématomes dans la chaufferie / Voix de Villages rue de beauvais Mailly-le-Château samedi 4 juillet 2026.

Mailly-le-Château

Spectacle Des Hématomes dans la chaufferie / Voix de Villages

rue de beauvais Salle des fêtes Le Beauvais Mailly-le-Château Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Un monologue à plusieurs voix de Delphine Orléach Cie La Môme Perchée

Une plongée burlesque dans une humanité qui déraille.

À travers le regard d’une enfant nommée Sheila, Delphine Orléach nous entraîne dans un univers où humour noir, tendresse et absurdité révèlent les dérèglements de notre société. Un spectacle atypique, drôle, féroce et profondément humain, qui donne voix à celles et ceux que l’on n’entend jamais.

Ce spectacle est proposé dans le cadre de Voix de Villages, une aventure artistique et participative qui parcourt les communes autour de Mailly-le-Château du 4 au 11 juillet 2026.

Voix de Villages investit les communes autour de Mailly-le-Château avec trois spectacles burlesques et clownesques, des rencontres conviviales et une grande collecte de paroles d’habitants.

À l’issue de chaque représentation, le public est invité à partager souvenirs, anecdotes, coups de cœur, rêves ou coups de gueule autour d’un verre. Ces paroles nourriront une émission spéciale de Radio Lapin Vert, diffusée en direct lors du Grand Final du 11 juillet à Mailly-le-Château, suivi d’un concert-bal avec Magimix.

Une aventure artistique et humaine pour écouter autrement la vie des villages. .

rue de beauvais Salle des fêtes Le Beauvais Mailly-le-Château 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté voixdevillages@gmail.com

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English : Spectacle Des Hématomes dans la chaufferie / Voix de Villages

L’événement Spectacle Des Hématomes dans la chaufferie / Voix de Villages Mailly-le-Château a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Grand Vézelay