Astronomie Astro jeunes site de Cassiopée Bangor
Astronomie Astro jeunes site de Cassiopée Bangor jeudi 23 juillet 2026.
Bangor
Astronomie Astro jeunes
site de Cassiopée rue John Peter Russel Bangor Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-23
6 à 12 ans.
Maquettes, jeux astro, fusées à eau.
Réservation indispensable au 06 87 11 70 94. .
site de Cassiopée rue John Peter Russel Bangor 56360 Morbihan Bretagne +33 6 87 11 70 94
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English :
L’événement Astronomie Astro jeunes Bangor a été mis à jour le 2026-06-09 par ADT 56
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