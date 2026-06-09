Bangor, histoire du bourg Détours à l’ouest Bangor
Bangor, histoire du bourg Détours à l’ouest Bangor vendredi 14 août 2026.
Bangor
Bangor, histoire du bourg Détours à l’ouest
église Bangor Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-14
Caty Olart vous invite à découvrir les origines et histoire du bourg de Bangor, de ses principaux bâtiments…
Rendez vous à 10h15 devant l’église de Bangor.
Balade de 2h.
Groupe limité à 20 pers.max.
Inscription obligatoire au 06 61 57 38 90 .
église Bangor 56360 Morbihan Bretagne +33 6 61 57 38 90
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English :
L’événement Bangor, histoire du bourg Détours à l’ouest Bangor a été mis à jour le 2026-06-09 par ADT 56
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