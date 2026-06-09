Bangor

Bangor, histoire du bourg Détours à l’ouest

église Bangor Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-14

Caty Olart vous invite à découvrir les origines et histoire du bourg de Bangor, de ses principaux bâtiments…

Rendez vous à 10h15 devant l’église de Bangor.

Balade de 2h.

Groupe limité à 20 pers.max.

Inscription obligatoire au 06 61 57 38 90 .

église Bangor 56360 Morbihan Bretagne +33 6 61 57 38 90

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English :

L’événement Bangor, histoire du bourg Détours à l’ouest Bangor a été mis à jour le 2026-06-09 par ADT 56