Bangor

Stage de pilates

salle polyvalente Bangor Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-27

Marie Pinguet, danseuse et professeur de Pilates, vous propose de découvrir ou d’approfondir cette pratique à l’occasion d’un stage qui aura lieu du 31 juillet au 5 août à la salle polyvalente de Bangor.

La méthode Pilates est un ensemble d’exercices visant à renforcer la musculature profonde du corps, celle qui soutient notre posture.

Cette technique porte le nom de son créateur, Joseph Pilates, qui l’a développée au début des années 30 à New-York. Sa particularité est d’accorder une grande importance au centre du corps, autrement dit à la ceinture abdominale et aux muscles profonds du dos, comme base d’une posture harmonieuse. Pour autant, lors d’une séance de Pilates, tout le corps est retravaillé. L’accent est mis sur le contrôle et la fluidité des mouvements, la respiration, la coordination et la précision. Cette méthode fortifie et allonge la musculature, améliore la conscience du corps et de la posture, développe la souplesse et l’équilibre tout en canalisant le stress.

Cette pratique s’adresse à toutes… et à tous! .

salle polyvalente Bangor 56360 Morbihan Bretagne +33 6 24 25 19 19

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English :

L’événement Stage de pilates Bangor a été mis à jour le 2026-06-09 par ADT 56