Astronomie Astro jeunes site de Cassiopée Bangor
Astronomie Astro jeunes site de Cassiopée Bangor mercredi 5 août 2026.
Bangor
Astronomie Astro jeunes
site de Cassiopée rue John Peter Russel Bangor Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-05
6 à 12 ans.
Maquettes, jeux astro, fusées à eau.
Réservation indispensable au 06 87 11 70 94. .
site de Cassiopée rue John Peter Russel Bangor 56360 Morbihan Bretagne +33 6 87 11 70 94
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English :
L’événement Astronomie Astro jeunes Bangor a été mis à jour le 2026-06-09 par ADT 56
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