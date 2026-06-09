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Astronomie Astro jeunes site de Cassiopée Bangor

Astronomie Astro jeunes site de Cassiopée Bangor mercredi 5 août 2026.

Lieu : site de Cassiopée

Adresse : rue John Peter Russel

Ville : 56360 Bangor

Département : Morbihan

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Tarif :

Bangor

Astronomie Astro jeunes

site de Cassiopée rue John Peter Russel Bangor Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-05

6 à 12 ans.
Maquettes, jeux astro, fusées à eau.
Réservation indispensable au 06 87 11 70 94.   .

site de Cassiopée rue John Peter Russel Bangor 56360 Morbihan Bretagne +33 6 87 11 70 94 

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English :

L’événement Astronomie Astro jeunes Bangor a été mis à jour le 2026-06-09 par ADT 56

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