Astronomie Astro jeunes site de Cassiopée Bangor

Bangor

Astronomie Astro jeunes

site de Cassiopée rue John Peter Russel Bangor Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-05

6 à 12 ans.

Maquettes, jeux astro, fusées à eau.

Réservation indispensable au 06 87 11 70 94. .

site de Cassiopée rue John Peter Russel Bangor 56360 Morbihan Bretagne +33 6 87 11 70 94

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English :

L’événement Astronomie Astro jeunes Bangor a été mis à jour le 2026-06-09 par ADT 56