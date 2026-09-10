Informations pratiques

Le Blanc

Astronomie et littérature: les astronomes voyageurs

Rue Pasteur Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2027-02-18 18:00:00

fin : 2027-02-18

Date(s) :

2027-02-18

Conférence sur le thème de l’astronomie par Jean-Eudes Arlot et Marie-Hélène Arlot, Astronome émérite, Professeure agrégée de lettres classiques.

Les observations astronomiques nécessitaient souvent aux XVIIIe et XIXe siècles des voyages longs et périlleux. Nous proposons une lecture des relations de voyages écrites par des astronomes, qui permettent de comprendre le but de ces voyages ainsi que leurs succès ou leurs échecs. .

Rue Pasteur Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 24 32 uipb@orange.fr

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English :

Lecture on physics by Philippe Gillard, retired university professor.

L’événement Astronomie et littérature: les astronomes voyageurs Le Blanc a été mis à jour le 2026-08-30 par Destination Brenne