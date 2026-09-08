Portes ouvertes aux entraînements de Septembre ! Le Blanc
mardi 15 septembre 2026 · Le Blanc
Informations pratiques
Le Blanc
Portes ouvertes aux entraînements de Septembre !
Rue Georges Pompidou Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-15 18:30:00
fin : 2026-09-22 21:45:00
Date(s) :
2026-09-15 2026-09-17 2026-09-22 2026-09-24
Le HandBall Club Le Blanc vous invite à venir participer librement aux entraînements du mois de Septembre. L’occasion de venir (ré)essayer le handball dans la bonne humeur !
Vous souhaitez reprendre le sport, vous faire de nouveaux amis, découvrir un sport collectif mêlant stratégie, technique, phyique et endurance, le handball est fait pour vous ! Parce qu’il est complet, ce sport vous plaira sans aucun doute.
Venez essayer gratuitement pendant les entraînements de Septembre, les mardis et/ou jeudis :
– de 18h30 à 20h pour les jeunes de 8 à 16 ans (mixte)
– de 20h15 à 21h45 pour les +16 ans (selon gabarit) et adultes (mixte)
Les encadrants et les joueurs vous accueilleront avec le sourire, parce que le HBCLB, c’est avant tout une grande famille ! .
Rue Georges Pompidou Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 25 29 97 64 5435018@cvl.ffhandball.net
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English :
Several matches during the day.
L’événement Portes ouvertes aux entraînements de Septembre ! Le Blanc a été mis à jour le 2026-08-31 par Destination Brenne
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