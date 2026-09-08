Informations pratiques

Le Blanc

Portes ouvertes aux entraînements de Septembre !

Rue Georges Pompidou Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-15 18:30:00

fin : 2026-09-22 21:45:00

Date(s) :

2026-09-15 2026-09-17 2026-09-22 2026-09-24

Le HandBall Club Le Blanc vous invite à venir participer librement aux entraînements du mois de Septembre. L’occasion de venir (ré)essayer le handball dans la bonne humeur !

Vous souhaitez reprendre le sport, vous faire de nouveaux amis, découvrir un sport collectif mêlant stratégie, technique, phyique et endurance, le handball est fait pour vous ! Parce qu’il est complet, ce sport vous plaira sans aucun doute.

Venez essayer gratuitement pendant les entraînements de Septembre, les mardis et/ou jeudis :

– de 18h30 à 20h pour les jeunes de 8 à 16 ans (mixte)

– de 20h15 à 21h45 pour les +16 ans (selon gabarit) et adultes (mixte)

Les encadrants et les joueurs vous accueilleront avec le sourire, parce que le HBCLB, c’est avant tout une grande famille ! .

Rue Georges Pompidou Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 25 29 97 64 5435018@cvl.ffhandball.net

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English :

Several matches during the day.

L’événement Portes ouvertes aux entraînements de Septembre ! Le Blanc a été mis à jour le 2026-08-31 par Destination Brenne