ATELIER 2 TONNES Maison du parc Perche en Nocé
vendredi 20 novembre 2026 · Maison du parc · Perche en Nocé
Informations pratiques
Perche en Nocé
ATELIER 2 TONNES
Maison du parc Courboyer Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 18:00:00
fin : 2026-11-20 21:30:00
Date(s) :
2026-11-20
Cette animation vous projette dans le futur jusqu’en 2050 par vos choix individuels et collectifs, vous construisez progressivement votre transition énergétique vers une France neutre en carbone.
Une façon de découvrir des actions possibles grâce à une simulation qui s’appuie sur des données scientifiques issues d’organismes reconnus (ADEME, GIEC, Insee, NégaWatt, The Shift Project,…). .
Maison du parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10
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English : ATELIER 2 TONNES
L’événement ATELIER 2 TONNES Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-08-18 par PNRP
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