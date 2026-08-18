ATELIER 2 TONNES Maison du parc Perche en Nocé

Informations pratiques

Perche en Nocé

ATELIER 2 TONNES

Maison du parc Courboyer Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 18:00:00

fin : 2026-11-20 21:30:00

Date(s) :

2026-11-20

Cette animation vous projette dans le futur jusqu’en 2050 par vos choix individuels et collectifs, vous construisez progressivement votre transition énergétique vers une France neutre en carbone.

Une façon de découvrir des actions possibles grâce à une simulation qui s’appuie sur des données scientifiques issues d’organismes reconnus (ADEME, GIEC, Insee, NégaWatt, The Shift Project,…). .

Maison du parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

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English : ATELIER 2 TONNES

L’événement ATELIER 2 TONNES Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-08-18 par PNRP