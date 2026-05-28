Atelier démo à la Maison Nocé Maison Nocé Perche en Nocé
Atelier démo à la Maison Nocé Maison Nocé Perche en Nocé samedi 5 septembre 2026.
Perche en Nocé
Atelier démo à la Maison Nocé
Maison Nocé 38 Rue Roger Vaugeois Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 16:00:00
fin : 2026-09-05 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05
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Pratique accès gratuit, ouvert à tous au 38 rue Roger Vaugeois. .
Maison Nocé 38 Rue Roger Vaugeois Perche en Nocé 61340 Orne Normandie
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English : Atelier démo à la Maison Nocé
L’événement Atelier démo à la Maison Nocé Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-05-25 par OT CdC Coeur du Perche
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