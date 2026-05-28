Atelier démo à la Maison Nocé Maison Nocé Perche en Nocé

Perche en Nocé

Atelier démo à la Maison Nocé

Maison Nocé 38 Rue Roger Vaugeois Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 16:00:00

fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Linge de bain, soins du visage et du corps, produits naturels pour la maison…

Le temps d’un atelier-démo, découvrez avec Natacha tous les bienfaits de la marque H2O at Home.

Une invitation à prendre soin de soi et de son intérieur grâce à des solutions simples, saines et économiques, pour un quotidien plus naturel et responsable.

Pratique accès gratuit, ouvert à tous au 38 rue Roger Vaugeois. .

Maison Nocé 38 Rue Roger Vaugeois Perche en Nocé 61340 Orne Normandie

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English : Atelier démo à la Maison Nocé

L’événement Atelier démo à la Maison Nocé Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-05-25 par OT CdC Coeur du Perche