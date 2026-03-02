Samedi de l’Histoire, visite guidée les secrets de l’apothicaire. Manoir de Courboyer Perche en Nocé

Samedi de l’Histoire, visite guidée les secrets de l’apothicaire.

Manoir de Courboyer Courboyer Perche en Nocé Orne

Visite guidée Les secrets de l’apothicaire.

Suivez notre apothicaire au fil de cette visite thématique pas tout à fait rassurante…

Il vous dévoilera les pratiques d’hygiène et de santé à la Renaissance, entre savoirs savants, croyances tenaces et recettes parfois douteuses. Poisons, potions et remèdes miracles n’auront bientôt plus de secrets pour vous — ou presque.

Sur réservation, de 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h.

Tarifs 16 ans et + 6€

5-15 ans 4€

gratuit moins de 5 ans .

Manoir de Courboyer Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10 info.tourisme@parc-naturel-perche.fr

