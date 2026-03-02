Samedi de l’Histoire, visite guidée les secrets de l’apothicaire. Manoir de Courboyer Perche en Nocé
Manoir de Courboyer Courboyer Perche en Nocé Orne
Début : 2026-08-22 14:30:00
fin : 2026-08-22 15:30:00
2026-08-22
Visite guidée Les secrets de l’apothicaire.
Suivez notre apothicaire au fil de cette visite thématique pas tout à fait rassurante…
Il vous dévoilera les pratiques d’hygiène et de santé à la Renaissance, entre savoirs savants, croyances tenaces et recettes parfois douteuses. Poisons, potions et remèdes miracles n’auront bientôt plus de secrets pour vous — ou presque.
Sur réservation, de 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h.
Tarifs 16 ans et + 6€
5-15 ans 4€
gratuit moins de 5 ans .
Manoir de Courboyer Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10 info.tourisme@parc-naturel-perche.fr
